В Краснодарском крае за первый квартал 2026 года зарегистрировано 1899 преступлений экономической направленности (1569 — за аналогичный период 2025 года), ущерб — более 2,4 млрд руб. Такие данные приводят в ГУ МВД России по региону. Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов рассказал «Ъ-Кубань», что по статье о мошенничестве все чаще возбуждают дела не только в отношении правонарушителей, но и в ситуациях обычных договорных споров.

Алексей Иванов

«Почти половину всех зарегистрированных преступлений (884 из 1899) составляет мошенничество — статья 159 УК РФ. Это самый опасный и универсальный состав. Сегодня по нему все чаще возбуждают дела не только при наличии классических криминальных схем, но и в ситуациях обычных договорных споров, задержек платежей или разногласий о качестве товара. На практике вопрос о наличии либо отсутствии первоначального умысла нередко становится предметом широкой следственной интерпретации. В результате уголовное преследование часто используется как инструмент давления в хозяйственных конфликтах.

Для бизнеса это означает принципиально новый уровень риска: уголовно-правовая составляющая иногда возникает параллельно с арбитражным спором. На практике это часто выглядит так: вчера стороны спорили о поставке, а через месяц предприниматель уже дает объяснения следователю.

Сумма ущерба по оконченным уголовным делам выросла с 1,4 до 2,4 млрд руб. за год. Однако размер ущерба в экономических делах далеко не всегда отражает объем реально похищенных средств. Во многих составах он рассчитывается по методикам, которые сами становятся предметом спора между защитой и следствием — особенно в налоговых преступлениях, банкротных кейсах и госконтрактах.

Отдельного комментария заслуживает фраза “возмещен в полном объеме”. На практике значительная часть такого возмещения достигается не добровольно, а через обеспечительные меры, включая арест имущества и ограничения по счетам еще до вынесения приговора. При этом даже полный возврат средств не означает для предпринимателя восстановления репутации и снятия всех рисков. Уголовное дело само по себе наносит удар по деловой активности, кредитному рейтингу и отношениям с контрагентами.

Официальная статистика (108 преступлений, совершенных в отношении субъектов предпринимательской деятельности) отражает не столько реальную картину, сколько уровень доверия бизнеса к правоохранительной системе. Многие предприниматели не обращаются в полицию, опасаясь встречного уголовного преследования или “активизации” надзорных органов. Значительное число предпринимателей сталкивается с существенными репутационными и финансовыми последствиями уже на стадии проверки, даже если дело до суда не доходит.

Главный вывод лежит глубже статистики. Экономическое уголовное право постепенно превращается не только в механизм борьбы с преступностью, но и в инструмент регулирования экономики. Для бизнеса главный риск — уже не только налоговая проверка. Гораздо опаснее ситуация, когда обычный коммерческий конфликт внезапно получает уголовную окраску».