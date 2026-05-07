За апрель в Петербурге и Ленобласти волонтеры искали почти 300 человек

В апреле в Петербурге и Ленинградской области без вести пропали 299 человек. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», живыми удалось найти 199 человек.

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ 299 человек пропали без вести в Петербурге и Ленобласти в апреле

При этом часть поисков завершилась трагически — погибшими обнаружили 24 пропавших. Судьба еще 28 человек остается неизвестной.

В организации также подвели итоги крупнейшего события месяца — Больших весенних учений «ЛизаАлерт», которые прошли возле деревни Овраги в Приозерском районе Ленобласти.

«Главным событием апреля для нас стали Большие весенние учения "ЛизаАлерт", прошедшие возле деревни Овраги Приозерского района. Они собрали 360 волонтеров из восьми регионов, а еще собак, коней, беспилотники, лодки, вездеходы и даже вертолет»,— сообщили в отряде.

Матвей Николаев