Экс-снабженец завода Свердлова в Дзержинске получила восемь лет за взятки

Бывшего начальника управления по снабжению завода Свердлова в Дзержинске Ольгу Кочеткову признали виновной в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 9,64 млн руб., сообщили в Нижегородском областном суде.

Дзержинский горсуд установил, что с января 2018 по июнь 2024 года подсудимая, занимая должность начальника отдела, а затем начальника управления по снабжению завода, получила от руководства коммерческих организаций более 4 млн руб. Взятки предназначались за общее покровительство и содействие в заключении договоров.

Приговором суда, который пока не вступил в силу, Ольге Кочетковой также запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением закупок, на три года.

Галина Шамберина