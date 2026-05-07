Алтайское село защитили от пожара

Открытое горение у села Артыбаш на берегу Телецкого озера ликвидировано на площади 2,2 га. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

Как писал «Ъ-Сибирь», сухая растительность у популярного у туристов населенного пункта загорелась 6 мая. Существовала угроза распространения пожара на само село. На борьбу с огнем были направлены 64 человека и 10 единиц техники.

По данным республиканского главка МЧС, на территории региона утром 7 мая действовал один лесной пожар на площади 5,5 га.

Валерий Лавский