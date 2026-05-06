Лесной пожар разгорелся у алтайского села Артыбаш

Лесной верховой пожар подступает к селу Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай. Об опасности предупредило главное управление МЧС по региону.

«На месте работают 46 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек и четыре единицы техники»,— говорится в сообщении ведомства.

Село с числом жителей около 600 расположено на северном берегу Телецкого озера. Населенный пункт популярен у туристов, посещающих Горный Алтай.

В первой половине дня 6 мая был потушен крупный лесной пожар в Усть-Коксинском районе. По данным главы республики Андрея Турчака, в ликвидации возгорания приняли участие около 40 человек.

Валерий Лавский