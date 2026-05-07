Молдавия выставит России счет после повреждения ЛЭП

«Укрэнерго» выставила Молдавии счет за ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча—Вулканешты почти на €20 тыс. (около 1,7 млн руб.). Молдавские власти направят счет России, заявил глава Минэнерго Молдавии Дорин Жунгиету.

Как уточнил министр, счет России направят через МИД. До его погашения госпредприятие «Молдэлектрика» направит нужную на ремонт сумму из своих фондов. «Позже мы увидим, как она (сумма.— "Ъ") будет возвращена»,— добавил господин Жунгиету (цитата по Newsmaker).

ЛЭП Исакча — Вулканешты была отключена 24 марта. Она обеспечивает от 60% до 70% потребления электричества республики. Власти Молдавии говорили, что отключение произошло после ночных атак на электроэнергетическую инфраструктуру Украины. На фоне отключения ЛЭП в Молдавии вводили режим ЧП в энергетике на 60 дней. 28 марта власти сообщили о завершении работ по восстановлению линии.