Индийский трудовой путь на Урал

За три года доля работников из Индии в Свердловской области выросла с 7,2% до 15% из общего числа квотированных мест. Об этом стало известно на конференции по привлечению кадров из Индии на предприятия Урала, которая прошла 14 апреля в Екатеринбурге. Среди основных проблем трудоустройства таких работников — сложности в оформлении документов, языковой и культурный барьеры, а также невозможность работодателям перевезти их из одного региона в другой.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй видит дефицит кадров на Урале

О том, что в Свердловской области количество работников из Индии меньше чем за три года выросло в 20 раз, рассказал директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

Если в 2023 году потребность в рабочих из Индии в Свердловской области составляла 15 человек (около 0,4% от общей заявки), то в 2024 году — уже 271 (7,2%), а в 2025-м квота выросла до 363 человек. К апрелю 2026 года уже заявлено 310 рабочих мест, что составляет примерно 15% от общей потребности в иностранных рабочих.

Среди востребованных профессий — монтеры пути, электросварщики, раздельщики лома и отходов металла, сборщики деталей, переводчики и специалисты по обогащению агломераций и брикетированию. «Не все эти профессии низкоквалифицированные, это непростой труд», — подчеркнул господин Антонов.

Свердловская область демонстрирует один из самых высоких уровней индустриализации в России: концентрация промышленных производств здесь в 4,1 раза выше, чем в среднем по стране, отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. Привлечение трудовых мигрантов он назвал «возможностью подготовиться к предстоящему новому витку серьезного роста промышленности».

Генконсул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй согласился, что в ряде сфер уже сейчас наблюдается дефицит кадров, что открывает очевидную возможность для привлечения рабочей силы из-за рубежа, в том числе из Индии. Отдельный акцент он сделал на необходимости предварительно выяснить потребности компаний на местном рынке: именно от четкого понимания конкретных вакансий, требований и объемов работ должен строиться поиск и отбор персонала.

«Многие работники обладают сопутствующими компетенциями — например, строитель может оказаться и сварщиком, — и этот фактор мы стараемся учитывать еще на этапе оформления квот»,— пояснил господин Антонов.

По его словам, средняя зарплата работников начинается от 60 тыс. руб., что составляет примерно два МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Для работников из Индии это является существенной суммой, подчеркнул директор департамента.

В Свердловской области индийских рабочих уже привлекли семь «самых смелых» компаний: РЖД, «Русал» и предприятия, которые занимаются аутентичными индийскими практиками — учат йоге, готовят блюда национальной кухни, делают массажи или применяют аюрведу. При этом число таких компаний растет: с рекрутинговыми агентствами встретились 15 предприятий, в том числе «Уралзолото» и «Киберсталь». Пока они нуждаются в небольшом количестве сотрудников, однако готовы расширить запросы, если опыт окажется удачным.

Управляющий партнер индийской рекрутинговой компании Veeday Consultants Манджунат Ганешан отметил, что процесс трудоустройства все еще сталкивается с рядом организационных и культурных сложностей.

По его словам, в распоряжении агентства есть «достаточно большое количество квалифицированного и неквалифицированного персонала», но оформление документов и виз часто затягивается, а многие работодатели в регионах до сих пор не знакомы с механизмом квот на привлечение иностранных работников.

После найма, по словам господина Ганешана, основное внимание приходится уделять удержанию кадров, ведь приезжим приходится привыкать не только к климату с температурой до -30°C, но и к иной социальной среде. Многие соискатели ранее работали в странах Персидского залива, где температура достигает +40 градусов, а культурные особенности сильно отличаются от российских. Господин Антонов заметил, что из привлеченных сотрудников на работе остается около 3/4, что сопоставимо со среднероссийскими показателями текучки кадров.

Дополнительное затруднение вызывает требование сдавать экзамен на знание русского языка, а также необходимость строго соблюдать местные законы и нормативы, которые не всегда очевидны иностранным сотрудникам. Господин Антонов добавил, что на некоторых производствах рабочих обучили «упрощенным и даже вульгарным формам языка», однако это помогло сближению с коллективом.

«Когда инструмент весом 20 кг падает тебе на ногу — язык можно выучить почти мгновенно»,— пошутил он.

Генеральный директор Seagull International LLC Ашиш Балуни добавил, что одной из ключевых сложностей остается ограничение на перемещение иностранных работников между регионами. «Работодатели могут реализовывать проекты одновременно в Москве, Санкт Петербурге и соседних областях, например при строительстве магистралей, проходящих через несколько регионов. Но при визовом найме невозможно гибко перераспределять людей, поскольку каждая квота закрепляется за отдельным субъектом»,— пояснил он. Именно поэтому, отметил он, для бизнеса зачастую удобнее работать по патентной схеме, которая обеспечивает большую мобильность сотрудников.

Представители рекрутинговых агентств добавили, что получают запросы от российских работодателей, но не могут определить, является ли компания легальной, а запрос — валидным. В департаменте подтвердили, что список квот и компаний, которым они выданы, находится в закрытом доступе.

Анна Капустина