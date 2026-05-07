Производство молока в Новосибирской области упало на 13,5% за квартал

Производство молока в Новосибирской области заметно сократилось по итогам первого квартала. Это следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона в январе—марте 2026 года.

Согласно подсчетам ведомства, за этот период производство молока составило 168,5 тыс. т. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 13,5%. В прошлом году предприятия Новосибирской области произвели 820,2 тыс. т молока, что означало снижение на 3,4% к показателю 2024-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале года в Новосибирской области произошла вспышка заболевания крупного рогатого скота.

Валерий Лавский