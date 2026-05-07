Навроцкий: Польша готова принять выведенных из Германии солдат США

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять выведенные из Германии американские войска. По его словам, Варшава располагает необходимой инфраструктурой для приема военнослужащих.

Как сообщает Politico, позиция господина Навроцкого противоречит заявлениям польского премьер-министра Дональда Туска, который считает, что Польша «не должна переманивать» войска у союзников.

Замглавы МИД Польши Марцин Босацкий в интервью местным СМИ заявлял, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в Польше ведутся «как на военном, так и на дипломатическом уровнях».

Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих. В Германии — около 36 тыс. О решении президента США Дональда Трампа вывести из Германии более 5 тыс. военнослужащих стало известно на прошлой неделе. Вывод войск сократит количество размещенных в Германии военнослужащих до уровня 2022 года.

Влад Никифоров