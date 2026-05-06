Синоптик предупредил о жаре до +30 градусов на юге Подмосковья 7 мая

Температура воздуха на юге Московской области поднимется 7 мая до +30°C. В Москве — до +28°C. Это на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Температурный рекорд для 7 мая был установлен в Москве в 1967 году — тогда температура достигла +29,2°C.

«На этом “тест” на 5-дневное «метеорологическое» лето будет завершен и дальше – на несколько суток в Центральную Россию придут “лайтовые”, то есть легкие, щадящие, несерьезные “черемуховые” холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра»,— написал господин Тишковец в Telegram-канале.

8 мая температура воздуха в Москве опустится до климатической нормы и составит от +13°C до +18°C. 9 мая «будет пасмурно, дождливо и прохладно», добавил синоптик. «На каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды»,— рассказал он. Ночью и утром температура составит от +6°C до +9°C, днем — от +9°C до +12°C.