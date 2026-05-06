ЦБ меняет правила ОСАГО

При отказе от полиса ОСАГО до начала действия договора потребители смогут рассчитывать на возврат средств, следует из проекта указания ЦБ, опубликованного 6 мая.

Вместе с тем объем средств будет меньше, чем при первоначальной оплате, поскольку из премии будут вычитаться расходы страховщика на ведение дела и отчисления в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, которые совокупно составляют 22%.

Сейчас при досрочном прекращении действия договора ОСАГО в случае отказа страхователя от договора страховая премия по договору не возвращается, даже если само страхование еще не действует, следует из документа.

По словам старшего партнера адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дмитрия Шнайдмана, проект указания в части допустимости возврата части страховой премии по договору ОСАГО при условии, что страхование еще не действует, безусловно, позитивен для потребителя. Важно, что в том случае, если отказ от договора ОСАГО произошел до момента начала его действия, удержание страховщиком в свою пользу всей страховой премии по такому договору представляется неправомерным как с правовой, так и с экономической точки зрения, обращает внимание эксперт.

Кроме того, проект указания предусматривает возможность оформить полис ОСАГО пережившему супругу участника СВО. Для этого будет необходимо предъявить либо свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, либо свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством погибшего супруга.

