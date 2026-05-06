Курс доллара. Прогноз на 7–8 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Склонность к коррекции к нижним границам диапазонов — 74–77 руб./$ Российский рубль укрепляется, несмотря на падение котировок нефти Brent почти на 8%, до $101,8 за баррель. В среду Минфин раскрыл планы объема покупок валюты в мае: с 8 мая по 4 июня объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила составят 5,8 млрд руб. в день. Данная новость оказала поддержку рублю, поскольку заявленный объем оказался ниже рыночных ожиданий. В то же время относительно высокие процентные ставки в экономике дополнительно оказывают поддержку рублю, который сохраняет свой статус высокодоходной валюты. На этом фоне валютные курсы могут проявлять склонность к коррекции к нижним границам диапазонов — 10,8–11,2 руб./CNY и 74–77 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков До конца месяца видим возможности для укрепления рубля Объемы покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу в мае оказались ниже ожиданий рынка, что в среду позволило рублю продемонстрировать восстановление и привело к возвращению юаня к уровню ниже 11 руб. На наш взгляд, до конца недели китайская валюта продолжит торговаться под этой отметкой на фоне низкой активности участников торгов. На горизонте до конца месяца видим возможности для укрепления рубля, что будет вызвано сохранением навеса предложения иностранной валюты из-за поступления валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам и слабого спроса на иностранную валюту как импортеров на фоне продолжающегося замедления экономической активности, так и населения из-за сдержанного туристического спроса. В текущих условиях диапазон 10,8–11,3 руб./CNY может сохранить свою актуальность вплоть до конца мая. При этом в третьей декаде месяца видим риски тестирования нижней границы данного коридора на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Илья Федоров,

главный экономист Курс в ближайшей перспективе практически не изменится Девальвация рубля откладывается до июня. Рыночный консенсус доверился словам министра финансов Антона Силуанова. С его слов, дополнительные нефтегазовые доходы апреля были равны недопродажам марта, и покупки мая должны были быть на уровне 300 млрд руб. Фактически же доходы оказались ниже, и следовательно, ниже покупки. Курс в ближайшей перспективе практически не изменится. На фоне разочарования откупленные объемы будут частично проданы, плюс будут продажи со стороны ненефтегазового экспорта. Тем не менее в июне уже будут покупки валюты без взаимозачетов, они могут быть существенно больше майских. Точная величина будет зависеть от средней цены нефти в мае. Думаем, что она будет не ниже $90 за баррель, а покупки валюты будут на уровне 300 млрд. Купившим валюту есть смысл придержать ее до июня. На ближайшую неделю ждем курс рубля в диапазоне 74,5–76 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Рубль все-таки сможет воспользоваться поддержкой от высоких цен на нефть Минфин вновь резко меняет рыночные настроения относительно рубля, объявив значительно меньший объем покупок валюты в рамках бюджетного правила. Основная часть этих покупок будет абсорбирована операциями ЦБ по зеркалированию расходов из ФНБ, в результате нерегулярные валютные операции ЦБ и Минфина окажут минимальное влияние на внутренний валютный рынок. Таким образом, рубль все-таки сможет воспользоваться поддержкой от высоких цен на нефть в марте-апреле и, вероятно, будет стремиться к 70–72 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Все колебания национальной валюты будут происходить в узком диапазоне Резкий тренд на укрепление рубля после анонсированных Минфином параметров валютных операций на май и начало июня имеет, скорее всего, краткосрочный резкий эффект, а далее будет фактором стабильной поддержки без высокой волатильности. Тем не менее все колебания национальной валюты, скорее всего, будут происходить в узком диапазоне. Отметим, что новости с геополитической арены обычно моментально вносят свои корректировки в динамику курса. На нефтяном рынке сохраняется напряженность. На текущий момент дешевеющая нефть может качнуть рубль в сторону ослабления, но основное внимание приковано к ситуации на Ближнем Востоке.