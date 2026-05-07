Магазины просят знаков отличия

Владельцы торгцентров через отраслевой союз просят ввести в законодательство понятие «торговый центр» и начать сертификацию таких объектов. Сейчас в России 2 тыс. профессиональных моллов и еще 6,5 тыс. иных торговых объектов. Из-за отсутствия понятийного аппарата владельцы и управляющие торгцентров несут репутационные риски и могут пострадать от усиления контроля за безналичными платежами, ориентированного на розничные рынки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в федеральное правительство с просьбой поддержать проведение разработок, направленных на закрепление в законодательстве определения качественных торговых центров, стандартов и системы базовой сертификации для них. Об этом говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, направленном 28 апреля (копия есть у “Ъ”). В аппарате правительства “Ъ” подтвердили получение обращения, сообщив, что оно было передано на рассмотрение в Минпромторг. В министерстве “Ъ” оперативно не ответили.

По данным РСТЦ, сейчас в России около 2 тыс. качественных торговых центров и еще 6,5 тыс. объектов, которые могут позиционироваться в том же сегменте, но фактически выступают рынками или иными торговыми объектами. Выявить различия сложно: определение формата официально не закреплено. Для участников рынка это создает как репутационные, так и регуляторные риски.

В качестве примера в РСТЦ приводят подготовленный в марте правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за безналичными платежами. Он предусматривает в том числе внедрение в России понятия «организатор массовой торговли», под которое подпадут все собственники, сдающие торговые помещения. Они должны будут проверять у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники и при ее отсутствии расторгать с ними договоры.

С 2024 года обязательство контролировать наличие у арендаторов касс есть у розничных рынков. Но они обходят эти требования, позиционируя себя как торговые центры, следует из пояснительной записки. Последние, по словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, и так контролируют наличие касс у торговых точек и не допускают нарушений. Но появление любых дополнительных обязательств перед властями и арендаторами предполагает расходы, нести которые сложно из-за стремления бизнеса сократить траты.

Господин Войцеховский опасается, что определение «организатор массовой торговли» укоренится и все новые законодательные меры будут направлены на весь рынок, без учета специфики экономических моделей и принципов работы. «Это как ввести одни и те же требования для современных автомобилей и гужевого транспорта»,— считает он.

Но снизить риски путем введения понятия «торговый центр», впрочем, может быть непросто. Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин говорит, что в 2021 году один из вариантов предполагал такие параметры: наличие единого управления, площадь от 10 тыс. кв. м и не менее 40 арендаторов. Дополнительные требования — существенная доля сетевых операторов и закрепленное соотношение арендопригодной и общей площади. Хотя требование к размеру объектов, по его мнению, может быть избыточным: сейчас развиваются и малые форматы.

Старший директор CMWP Андрей Шувалов тоже сомневается, что целесообразно опираться именно на площадь объектов. Важнее функциональная логика пространства, планировка, возможность потребителей формировать разные сценарии досуга и частоту визитов. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что речь также может идти о наличии якорных арендаторов, парковки, зон общественного транспорта, доступной среды. В РСТЦ полагают, что вопрос стандартизации может решаться в рамках саморегулирования на базе отраслевых союзов. Система базовой сертификации, по мнению организации, может опираться на 10–12 параметров.

Павел Люлин не исключает, что система сертификации создаст и риски для бизнеса, если станет обязательной и дорогостоящей процедурой. Он опасается, что к объектам возникнут избыточные требования.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что на рынке торговой недвижимости вряд ли удастся повторить опыт складов и бизнес-центров, где при сертификации определяется класс объекта, от которого зависит арендная ставка.

Руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин считает, что отсутствие закрепленного понятия качественного торгового центра не создает заметных рисков для экономики объектов. Для самих арендаторов это условный термин, настаивает он.

Александра Мерцалова