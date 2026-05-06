Аграрии Ростовской области получили почти 1,9 млрд рублей страховых выплат

Сельхозпроизводители Ростовской области в первом квартале 2026 года получили более 1,86 млрд руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Ростовская область стала лидером среди российских регионов по объему перечисленного возмещения. Как отметили в НСА, крупнейшие страховые выплаты связаны с последствиями повторяющихся засух и заморозков, которые привели к гибели посевов на значительных площадях и введению режима ЧС федерального уровня.

По словам президента НСА Корнея Биждова, все выплаты в январе—марте текущего года были произведены за утрату урожая. Совокупный объем страхового возмещения российским аграриям за этот период составил 3,36 млрд руб., что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На втором месте по объему выплат оказался Краснодарский край, аграрии которого получили 396 млн руб. В число регионов с крупнейшими компенсациями также вошли Калининградская область, Ставропольский край и Волгоградская область.

По данным НСА, Ростовская область сохраняет лидерство и по совокупным выплатам за последние пять кварталов. С начала 2025 года растениеводы региона получили более 5 млрд руб. страхового возмещения.

Основная часть выплат — около 90% — пришлась на программу мультирискового страхования. В НСА уточнили, что с 2026 года аграрии смогут получать до половины страховой выплаты сразу после уборки урожая при подтверждении гибели посевов.

