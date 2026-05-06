DeepSeek впервые привлечет инвестиции при оценке компании в $50 млрд

Китайский разработчик языковых моделей на основе искусственного интеллекта DeepSeek решил впервые привлечь деньги инвесторов. Некоторые потенциальные инвесторы оценили компанию примерно в $50 млрд, сообщает The Wall Street Journal. По информации источников Reuters, стартап может привлечь от $3 млрд до $4 млрд во время первого раунда финансирования.

Китайский национальный фонд искусственного интеллекта ведет переговоры о том, чтобы стать ведущим инвестором DeepSeek. Фонд был создан в январе 2025 года и имеет капитал около $8,8 млрд. Еще одним инвестором может стать китайская инвестиционная компания Tencent Holdings. Переговоры ведет непосредственно основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, уточняют источники Reuters.

DeepSeek был создан в 2023 году. Изначально компания придерживалась стратегии отказа от внешнего финансирования. По данным источников Reuters, DeepSeek планирует направить деньги на развитие вычислительных мощностей и повышение зарплаты сотрудникам в условиях высокой конкуренции на рынке.

Разработчик намерен привлекать финансирование небольшими суммами, чтобы не размывать акционерный капитал и сохранить ключевых специалистов, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Компания планирует продать не более 3% акций.