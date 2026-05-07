Выручка производителей бытовой техники в России упала на 11,6%

Совокупная выручка российских производителей бытовой техники по итогам 2025 года сократилась на 11,6%, составив 209,2 млрд руб. Такие данные приводят аналитики «Контур.Фокуса».

Крупнейшим игроком остается ООО «Хаир» (бренд Haier) с показателем 38,5 млрд руб. За ним следуют «Ай Эйч Пи Апплаенсес» (Indesit и Hotpoint) — 36,7 млрд руб., «ЛГ Электроникс РУС» — 37 млрд руб. и «Беко» — 25,7 млрд руб. Российская «Бирюса» замыкает пятерку лидеров с 15,5 млрд руб. При этом нарастить доход удалось лишь двоим: «Ай Эйч Пи Апплаенсес» прибавила почти 38%, а «Бирюса» — 8,5%. Сильнее всего просело подразделение турецкой Arcelik — «Беко» потеряло 35% выручки (падение на 13,9 млрд руб.).

На результат липецкого завода «Ай Эйч Пи Апплаенсес» могла повлиять реорганизация: в начале 2025 года завершилось присоединение компании-продавца «Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс» (ранее «Вирпул Рус»). В отчетности зафиксировано 5,6 млрд руб. нераспределенной прибыли по статье реорганизации.

По словам источника «Ъ», рост «Бирюсы» на фоне общего спада объясняется ориентацией на экономсегмент: «Завод выигрывает за счет более низкой себестоимости производства и фокуса на самом востребованном сейчас холодильном оборудовании». Однако прибыль компании по итогам года сократилась в 2,2 раза, до 66 тыс. руб. «Ай Эйч Пи Апплаенсес» обошла Haier, считает собеседник, «за счет сильных позиций в среднем ценовом сегменте и эффективной локализации, что сделало технику более доступной».

