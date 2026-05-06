Бой на убой

Поединок, в котором 9 мая в Ньюарке родившийся в Чечне, а в последнее время формально представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев будет отстаивать звание чемпиона UFC в среднем весе (до 77 кг), уже, кажется, вошел в историю смешанных единоборств. Во всяком случае, трудно вспомнить бой, отличавшийся настолько же накаленной атмосферой, с обилием взаимных угроз и обвинений, как между Чимаевым и американским бойцом Шоном Стриклендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угрозы в адрес друг друга со стороны Хамзата Чимаева (на фото) и Шона Стрикленда были настолько серьезными, что UFC отменил предшествующие топовым поединкам мероприятия с участием обоих бойцов

Фото: Louis Grasse / PX Imagens / ZUMA / ТАСС Угрозы в адрес друг друга со стороны Хамзата Чимаева (на фото) и Шона Стрикленда были настолько серьезными, что UFC отменил предшествующие топовым поединкам мероприятия с участием обоих бойцов

Фото: Louis Grasse / PX Imagens / ZUMA / ТАСС

Бой, который состоится в городе по соседству с Нью-Йорком, событием примечательным стал бы в любом случае. Чемпионский. Каждый из участников — известная персона. Хамзат Чимаев вообще давным-давно суперзвезда. В послужном профессиональном списке 15 поединков, и во всех одержаны победы, чаще всего яркие или по крайней мере чрезвычайно убедительные. Как та, например, которая в августе прошлого года принесла ему титул. Южноафриканец Дрикус дю Плесси, в тот момент его обладатель, считался жутко опасным противником, но пять раундов не мог понять, что может противопоставить «физике» и борцовским навыкам Чимаева.

Но и Шон Стрикленд — фигура особенная. Матерый. В карьере неоднократно терпел неудачи, в том числе дважды в поединках с тем же дю Плесси. Зато, когда этого от него совсем не ждали, расправлялся с признанными героями MMA вроде Исраэла Адесаньи. И знаменит как раз тем, что умеет доставлять дискомфорт тем, кто хорош в борьбе, знает, как с ними работать.

Львиная доля обозревателей, букмекеры рассматривают его как безусловного аутсайдера матча, но с оговоркой насчет того, что аутсайдерский статус Стрикленд обожает. Ему с ним удобнее.

А бывший боец UFC Чел Соннен назвал американца «последней надеждой» — в том смысле, что если он не остановит Чимаева, то больше уже и некому. Но все эти рассуждения, касающиеся спортивной интриги поединка, затмили сообщения иного рода.

Факт, что смешанные единоборства — жанр конфликтный. Колкости в адрес соперника в них не редкость. А бывает, что конфликты из вербальных превращаются в физические. Достаточно вспомнить массовую драку в октагоне и за его пределами, случившуюся в 2018 году после главного боя в карьере самого выдающегося отечественного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, в котором он одолел ирландца Конора Макгрегора, носившего неофициальное звание короля MMA. Послематчевая драка вылилась в целую россыпь штрафов и дисквалификаций для участников побоища. Но это противостояние в плане накала, кажется, переплюнуло все предыдущие.

Еще в апреле выяснилось, что UFC, оценив первые и сразу исключительно грубые и резкие выпады в адрес друг друга со стороны Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда, принял «особые» меры, отменив всегда предшествующие топовым поединкам фотосессии, на которых оппоненты стоят рядом. В промоушене всерьез испугались, что, позволив бойцам раньше времени сблизиться, в ту же секунду просто лишатся будущего матча — драка с увечьями произойдет раньше. Затем обстановка только накалялась. В минувшие несколько дней все медиаресурсы, освещающие MMA, с удовольствием следили за продолжением этой пока словесной войны. Чимаев снова сказал что-то неприятное про Стрикленда. Тот в ответ заявил, что, зная, какая у чемпиона огромная и экспрессивная команда, будет ходить с пистолетом и будет стрелять, если к нему подойдут «не говорящие по-английски чеченцы».

Чимаев посмеялся и предупредил, что в штате Нью-Джерси большая мусульманская община, а значит, если американец и вправду совершит глупость, «он мертв».

Потом, расселенные по разным отелям, они ждали друг друга для разборок в лобби — и не могли дождаться. А все изумлялись, что UFC рискнул сохранить в программе традиционные мероприятия непосредственно перед поединком, предполагающие совместное появление обоих соперников,— обмен взглядами, взвешивание. А еще — что на самом-то деле эти два переполненных, судя по всему, совершенно ненаигранной взаимной ненавистью человека когда-то, говорят, неплохо ладили. В 2021 году они тренировались в одном зале в Лас-Вегасе, спарринговали. Но с жестких спаррингов-то, похоже, все и пошло. И дошло до чемпионского боя, которому в действительности острота личных взаимоотношений, может, и на пользу — добавляет перцу.

Алексей Доспехов