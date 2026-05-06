«Впереди очередное повышение ставок»

Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает очередной эскалации конфликта.

Украина в ответ на российское одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины с полуночи 6 мая в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным. РФ никак на это не отреагировала. Утром Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Ситуация остается подвешенной.

Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому: мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит на Киев и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало.

Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются согласовать мирную сделку. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня. Если Украина попытается сорвать Парад Победы, в ответ будет нанесен удар по центру Киева. Тем временем, согласно сообщениям СМИ, 5 мая 2026 года Госдепартамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER. Это такое оборудование, которое превращает «тупые» бомбы в «умные». Они могут планировать, а дальность их полета увеличивается.

Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть.

Дмитрий Дризе