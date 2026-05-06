В Евпатории загорелся детский парк развлечений «Авангард»

В парке развлечений «Авангард» в крымском курортном городе Евпатория произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили «Ъ» в МЧС Крыма.

Предположительно, на территории развлекательного центра, который располагается на проспекте Ленина, загорелся дизель-генератор. «Возгорание произошло на открытой территории на площади 15 квадратных метров. Пожар локализовали и потушили»,— уточнили в ведомстве.

В прошлом году в «Авангарде» из-за короткого замыкания проводки произошел пожар в секции батутов. Местные жители неоднократно жаловались в социальных сетях на несоблюдение требований безопасности в парке.

Александр Дремлюгин, Симферополь