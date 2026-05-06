«Вкусвилл» провел внутреннее расследование после жалобы на таракана в пасте

«Вкусвилл» провел внутреннее служебное расследование поставщика. В нем участвовали технологи, сотрудники службы качества и специалисты по производственному контролю, сообщила ТАСС пресс-служба сети. Так ритейлер прокомментировал жалобу покупательницы, которая нашла в готовой пасте от «Вкусвилла» мертвого таракана.

В сети отметили, что на этапе проверки не было доказано, что насекомое попало в блюдо на этапе производства. По данным «Вкусвилла», блюдо проходит несколько этапов высокотемпературной обработки, и на любом из этих этапов попадание таракана в продукт невозможно. «Сборка и упаковка готового блюда осуществляются в холодном цехе при температуре не выше +10 °C. Данные условия не являются благоприятными для жизнедеятельности насекомых»,— заявили в ритейлере.

Сегодня Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил о жалобе покупательницы на готовое блюдо «Вкусвилла». По данным канала, девушка нашла его в пасте с курицей и сыром. Ей вернули стоимость покупки баллами на карту лояльности и начислили дополнительные 500 баллов.