Беременная жена участника СВО получила шесть лет за попытку самообороны
Генпрокуратура проверит законность дела против беременной жены участника СВО
Депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора Александра Гуцана проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Архангельской области. Речь идет о 31-летней жене участника СВО, матери шестерых детей, осужденной на шесть лет за покушение на убийство (она защищалась от напавшего на нее мужчину). Обращение депутата есть в распоряжении «Ъ».
По данным Telegram-канала Mash, осужденную зовут Екатерина, фамилия не раскрывается. В новогоднюю ночь она приехала в село Холмогоры, чтобы проверить квартиру, которую сдавала в аренду. Поводом для приезда стали жалобы соседей на шум. В квартире на нее напал один из арендаторов. Он начал бить женщину руками и ногами. В то время она была беременна шестым ребенком. Екатерина, пытаясь защититься, ударила нападавшего ножом. Прибывшие на место полицейские задержали женщину.
В отношении Екатерины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. В колонии женщина родила ребенка. Как пишет в обращении к генпрокурору Нина Останина, уход за новорожденным теперь будет осуществлять «экстренно вернувшийся из зоны СВО» отец детей.
Депутат просит генпрокурора взять ситуацию под личный контроль и предоставить в думский комитет по защите семьи информацию о законности возбуждения уголовного дела и объективности судопроизводства. Госпожа Останина ссылается на два постановления пленума Верховного суда. Первое (от 27 января 1999 года №1) регламентирует, что покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, когда виновный осознает общественную опасность своих действий. Второе (от 27 сентября 2012 года №19) содержит положение о том, что уголовно-правовая норма о необходимой обороне гарантирует реализацию положений Конституции РФ.