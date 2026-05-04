Схему легализации фантомной молочной продукции выявили в Орловской области

Россельхознадзор обнаружил в Орловской области три фантомные организации, которые якобы занимались приемом, хранением, переработкой и реализацией молока и молочной продукции. В их числе — ООО «Глазуновский маслодельный завод», ООО «Маслово» и индивидуальный предприниматель (ИП) Галина Королева, сообщили в ведомстве 4 мая. По данным Россельхознадзора, площадки являлись поставщиками сырья друг другу, а оформление документов на предприятиях велось одними и теми же лицами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первой внимание надзорного ведомства привлекло ООО «Глазуновский маслодельный завод».

«Согласно производственным транзакциям предприятие выработало более 12 т сырного зерна из сыра и сливочного масла, в том числе шоколадного, что невозможно технически»,— заявили в Россельхознадзоре.

По адресу предприятия обнаружилось «строение, не позволяющее осуществлять переработку молока в заявленных объемах». Площадку признали фантомной и исключили из реестра, аннулировав 12 производственных сертификатов на сыр и сырное зерно массой 12,6 т.

Аналогичные нарушения выявили на площадке ООО «Маслово». Там с 23 декабря 2025-го по 18 апреля 2026-го оформили 23 производственных транзакции на 3,8 т сливочного, топленого и шоколадного масла. Но в документах на сырье значилось «явно недостаточное количество молочного жира для изготовления указанной продукции».

«Следует отметить, что на площадке ООО «Маслово» осуществлялось гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), что создавало видимость легального оборота продукции. Уполномоченные лица также оформили 78 эВСД на 860,7 т сырого молока. В соответствии с законодательством это вправе делать только специалисты госветслужбы»,— уточнили в Россельхознадзоре.

Проверка также обратила внимание на транспорт для перевозки продукции. На партии весом от 7 до 19 т были записаны легковые автомобили, из чего был сделан вывод о внесении недостоверных сведений о транспорте в систему. Эти же машины были замечены в парке Галины Королевой. ИП прекратила деятельность с 27 февраля этого года, но продолжила оформлять транспортные эВСД на сырое молоко с зарегистрированного ею производственного объекта ООО «Экопрод».

«Выявленные факты свидетельствуют не только о легализации продукции неизвестного происхождения, но и указывают на признаки организованного преступного сговора с неправомерным воздействием на государственные информационные системы»,— подчеркнули в ведомстве.



В апреле «Ъ-Черноземье» также писал, что ООО «Орел» (структура екатеринбургской ГК «Сыробогатов», владеющая маслосырзаводом в Орле) в 2025 году нарастило чистую прибыль почти в три раза — с 66 до 184 млн руб. Выручка предприятия выросла на 63% — с 6,9 до 11 млрд руб.

Денис Данилов