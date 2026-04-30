Объем продаж препаратов от ожирения на Ставрополье вырос на 149%

В первом квартале 2026 года аптеки Ставропольского края продали 57,2 тыс. упаковок препаратов для лечения ожирения, что на 149% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда объем продаж составлял 22,9 тыс. упаковок таких лекарств. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Рост продаж препаратов от ожирения в регионе в январе-марте 2026 года отмечен и в денежном выражении — 222%. Так, в первом квартале 2025 года лекарств для борьбы с лишним весом было продано на 112,9 млн руб., а в начале 2026 года — на 364 млн руб.

В тот же перерод средневзвешенная цена за упаковку препарата для лечения ожирения в Ставропольском крае выросла на 29% — с 4,9 до 6,3 тыс. руб.

В число самых популярных препаратов вошли Тирзетта (32,6% от общего числа продаж), Семавик (19%), Велгия (17,6%), Седжаро (10,8) и Квисента (5,5%).

