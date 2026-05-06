Умер основатель CNN Тед Тернер

В США умер основатель телеканала CNN Тед Тёрнер. Заявление холдинговой компании мелиамагната, Turner Enterprises, передал сам телеканал. Сообщается, что 87-летний господин Тернер умер «мирно в кругу семьи» в своем доме в Талахасси, штат Флорида.

Фото: Reuters

В заявлении не сообщается причина смерти, однако упоминается, что с 2018 года господин Тернер страдал от деменции, а в прошлом году был госпитализирован с пневмонией. Господина Тернера в заявлении назвали создателем «новаторской круглосуточной сети, которая произвела революцию в теленовостях».

Тед Тернер родился в 1938 году в Цинцинатти (штат Огайо). Его отец владел рекламной компанией, которую унаследовал господин Тернер. В 1960-70-е годы он развивал другие телевизионные проекты.

В 1980 году господин Тернер продал свой телевизионный бизнес WTBS и создал в Атланте Cable News Network (CNN) — первый круглосуточный канал новостей и первую национальную кабельную сеть. В последующие годы вокруг CNN была создана сеть специализированных каналов, таких как CNN Airport, и региональные версии на разных языках.

В 1991 году журнал Time назвал господина Тернера «Человеком года» за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах мира в мгновенных свидетелей истории».

В 1996 году компанию Turner Broadcasting System, в которую входил CNN, купила медиакорпорация Time Warner (позже WarnerMedia). Сам Тед Тернер стал вице-президентом в объединенной компании.

В 2003 году господин Тернер окончательно отошел от бизнеса и посвятил все свое время благотворительностью и социальным проектам. Сферами его особого интереса была защита окружающей среды и ликвидация ядерного оружия. Господин Тернер был трижды женат, в том числе на актрисе Джейн Фонде, у него пятеро детей.

Яна Рождественская