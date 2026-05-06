«Митракс» начнет строить завод спецтехники в Петербурге в конце 2027 года

ООО «Митракс» (Mitrax) планирует в конце 2027 — начале 2028 года начать строительство новой производственной площадки в промзоне «Ржевка». Как сообщил «Ъ Северо-Запад» совладелец и технический директор компании Денис Смыслов, речь идет о выпуске фронтальных погрузчиков, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Завершение проекта намечено на 2029 год.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В компании уже приступили к разработке проекта нового помещения

В компании уже приступили к разработке проекта. На участке площадью 4 га разместится предприятие на 9,5 тыс. кв. метров, а также сервисный центр. Последний компания рассчитывает достроить уже в 2027 году. Общий объем инвестиций составит около 1 млрд рублей.

В настоящее время «Митракс» арендует цех площадью 6 тыс. кв. метров на территории завода «Электропульт» в Красногвардейском районе. Новые мощности станут дополнением к уже существующему производству.

Компания также рассчитывает в ближайшие годы увеличить выпуск уборочной техники в три раза — с 25 до 75 машин в месяц.

«Митракс» производит мини-погрузчики и коммунальную технику. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО являются Денис Смыслов (35%) и Сергей Смыслов (65%).

Карина Дроздецкая