После обрушения крыши в спортзале колледжа в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

СКР возбудил дело о халатности после обрушения крыши в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Обрушение произошло сегодня днем, его площадь достигла 400 кв. м. Из колледжа эвакуировали 97 человек. На месте работают 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По информации региональной прокуратуры, причиной инцидента могла стать трещина в покрытии. В ведомстве уточнили, что в момент обрушения в спортзале никого не было.

Никита Черненко