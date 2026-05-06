В Екатеринбурге обрушилась часть кровли колледжа на 400 кв. м

В Екатеринбурге обрушилась часть кровли Уральского колледжа технологий и предпринимательства на площади 400 кв. м. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в свердловском МЧС. Как рассказали E1.ru студенты, на месте обрушения находится спортзал.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания колледжа эвакуировались 97 человек. На месте ЧП находятся 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По данным региональной прокуратуры, причиной обрушения стала трещина в покрытии, передает ТАСС. В этот момент в спортзале никого не было, добавили в ведомстве.