Удар по полуострову

В ночь на 6 мая атаке украинских беспилотников подвергся Крым. В Джанкое погибли пять человек. О других последствиях налета власти пока официально не сообщают, а жители требуют организовать эффективную систему оповещения об опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первым об атаке вражеских БПЛА на Крым предупредил глава Крыма Сергей Аксенов. «На Крым идет атака вражеских БПЛА. По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы. Прошу всех сохранять спокойствие…» — написал он в своем Telegram-канале примерно в половине одиннадцатого вечера 5 мая.

Спустя несколько часов господин Аксенов написал, что в Джанкое от удара беспилотником есть жертвы среди гражданского населения. «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— написал господин Аксенов в соцсетях.

Свои соболезнования крымчанам высказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В наш общий дом — Крым — пришла беда. В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Джанкое погибли пять мирных жителей… Нет слов, которые могли бы заглушить боль от такой утраты. Мы искренне сопереживаем каждой семье, в чей дом сегодня постучалось горе. Светлая память погибшим. Мы с вами»,— написал губернатор в соцсетях.

Конкретной официальной информации о последствиях налета беспилотников от региональных и местных властей пока не поступало. В прокуратуре Крыма заявили, что держат на контроле вопросы соблюдения прав пострадавших и оперативного устранения последствий. В региональном управлении СКР сообщили, что будут расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей Крыма, Белгородской, Брянской, Курской и Запорожской областей. Обстоятельства подобных налетов расследуются по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и Московского региона.

Жители Крыма, в свою очередь, требуют в соцсетях организовать эффективную систему оповещения граждан о надвигающейся опасности. Люди отмечают, что им не приходят соответствующие сообщения на телефон, в их населенных пунктах не звучат сирены, а власти зачастую молчат.

По соображениям безопасности в Крыму отменили проведение военного парада и шествие «Бессмертного полка» ко Дню Победы. Аналогичные решения приняли власти Курской, Воронежской и Новгородской областей.

Александр Дремлюгин, Симферополь