Администрацию Энергодара атаковали украинские БПЛА

В здании администрации Энергодара произошел пожар после атаки вооруженных сил Украины. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Несколько попаданий зафиксировано по администрации Энергодара, произошло возгорание помещения на восьмом этаже… Пожар оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально»,— отметил господин Пухов. По его словам, в целях обеспечения безопасности сотрудников администрации перевели на удаленный режим работы.

Глава города также призывал местных жителей ограничить передвижение, оставаться в безопасных местах и не поддаваться панике.

По информации властей Запорожской области, за последние сутки зафиксировано не менее десяти целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам региона. Несколько местных жителей получили ранения, разрушены некоторые здания и автомобили.

Александр Дремлюгин, Симферополь