В Самаре пострадавший от атаки БПЛА остается в тяжелом состоянии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев навестил жителя Самары, который пострадал в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата 23 апреля. Мужчина находится в областной клинической больнице имени Середавина. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.

«Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на улице Демократической — он ожидал трамвай на остановке, бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила его в больницу им. Середавина, там была оказана вся необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

Пациент остается единственным госпитализированным из всех пострадавших от атак БПЛА в регионе. Остальные уже выписаны.

Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА 22 и 23 апреля. В результате налета беспилотников в Сызрани обрушился подъезд жилого дома, 12 человек пострадали, двое (бабушка с внучкой) погибли. Также погибла женщина в Новокуйбышевске. В Самаре пострадали шесть человек.

Георгий Портнов