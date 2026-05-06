1616 поводов переехать в «Новый Краснодар»: ГК ТОЧНО открыла продажи в четырех литерах ЖК «Родные Просторы»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил продажи квартир в четырех новых литерах ЖК «Родные Просторы». Это 1616 лотов комфорт-класса в самодостаточном микрорайоне, который войдет в агломерацию «Новый Краснодар».

«Родные Просторы» — это самодостаточный микрорайон на 44 га, где уже сегодня есть все необходимое для комфортной жизни.

Построены 18 домов из 29, работает парк семейного отдыха «Родные просторы». Здесь на 9 га разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадка для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий. В парке ГК ТОЧНО регулярно проводит праздники для жителей.

В микрорайоне открыта школа на 3000 учеников, которую по итогам 2023 года признали лучшим социальным объектом Краснодарского края. Работают детские сады «Веснушки» и «Ладушки» — каждый на 250 мест. Построен и готовится к передаче муниципалитету детский сад «Топотушки» на 380 мест — самый большой в городе. В начале 2026 года здесь открыли храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — единственный в городе храм с монохромной росписью.

Инфраструктура микрорайона продолжает расти. В «Родных Просторах» появится поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену. Откроется Balance Родные просторы — первый в Краснодаре фитнес-клуб с акватермальным комплексом и всесезонным открытым бассейном.

«Родные Просторы» объединяют два важных преимущества: комфорт для ежедневной жизни и привлекательность для вложений.

Для семьи это готовая среда, где вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Для инвестора — масштабный проект в сильной локации рядом с краснодарским аэропортом и выездами на ключевые трассы в сторону моря и гор.

Жилой комплекс строится в центре будущей агломерации «Новый Краснодар» в восточной части города. Эта территория станет новой точкой роста кубанской столицы. В будущем сюда планируют перенести деловой и административный центр, открыть филиалы крупнейших вузов, студенческий кампус, три театра, конгресс-холл, парки, спортивные комплексы и медицинский кластер с онкоцентром.

На этом фоне запуск новых очередей в уже построенном микрорайоне только усиливает позиции «Родных Просторов» как одного из ключевых жилых проектов агломерации «Новый Краснодар».

По прогнозам экспертов, по мере развития этой территории ее инвестиционная привлекательность увеличится на 30%, а спрос на качественное жилье с собственной инфраструктурой будет только расти.

Сейчас у ГК ТОЧНО действуют различные программы на покупку квартир в ЖК «Родные Просторы»: можно выбрать комфортный формат сделки без лишней финансовой нагрузки.

Срок сдачи 16, 17, 18 и 19 литеров, в которых стартовали продажи, запланирован на второй квартал 2028 года.

МКР «Родные Просторы» — застройщик ООО СЗ Югстройимпериал. Бренд ТОЧНО

