Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в случае отказа от сделки

Если Иран не согласится на сделку, США начнут более масштабные и интенсивные бомбардировки страны, чем раньше. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп Фото: Jacquelyn Martin / AP

При этом, по словам господина Трампа, если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Ормузский пролив станет «открытым для всех». Президент США, однако, назвал вероятность согласия Ирана «серьезным допущением».

Сегодня Axios со ссылкой на источники сообщали, что США и Иран близки к подписанию меморандума из 14 пунктов о прекращении боевых действий. Он должен стать основой для более детальных ядерных переговоров. Вчера Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить возможность подписания сделки с Ираном.