Бывший гонщик «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер в 100 лет

Бывший пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер 4 мая на 101-м году жизни, сообщает портал Autosport. Причины смерти не уточняются.

Фото: J. Hardman / Fox Photos / Getty Images

Фернандо да Силва Рамос выступал под флагом Бразилии. Он принял участие в семи гонках «Формулы-1» в составе команды Gordini. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Монако 1956 года.

Бразилец был последним из оставшихся в живых участников гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года. Тогда в результате аварии погиб гонщик Пьер Левег и 82 зрителя.

Таисия Орлова