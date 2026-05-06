Курский облсуд смягчил наказание по делу о хищениях денег у структуры Минобороны

Курский областной суд смягчил приговор местным жителям Дмитрию Квачу и Инне Устюговой, которые в феврале получили 5 лет и 3 года колонии за хищение 14 млн руб. у структуры Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). По данным «Ъ-Черноземье», наказание для каждого из них было сокращено на два месяца.

Расследование уголовного дела вело управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области. В основе лежат обстоятельства исполнения крупных госконтрактов ГУОВ на комплекс общестроительных работ по возведению жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Управление заключило их в 2014–2015 годах: генподрядчиком выступило ООО «Лидера», чей глава Константин Молодкин отсидел пять лет за растрату и мошенничество (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, курская фирма «Лорест» получила контракты на выполнение работ по уборке строительных площадок. Заказчику, как считают следователи, были предоставлены акты выполненных работ, хотя на самом деле работы выполняло ООО «Лидера». Следствие оценило ущерб в 13,9 млн руб. и предъявило считавшихся бенефициарами курской компании Дмитрию Квачу и Инне Устюговой обвинение в особо крупном мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Впервые уголовное дело против Дмитрия Квача и Инны Устюговой, которых обвинение считает бенефициарами ООО «Лорест», было рассмотрено в 2023 году. Тогда Ленинский райсуд Курска признал их виновными в преступлении и назначил пять и три года колонии соответственно. Приговор был отменен со ссылкой на то, что суд не установил причастных к хищениям, и дело вернулось на новое рассмотрение.

Фигуранты дела не признали вину. По их словам, в действительности генподрядчик самостоятельно выполнял все работы, а полученные у курской фирмы деньги обналичивались и возвращались исполнителям. Их защита обжалует приговор в кассации.

Адвокат Инны Устюговой Николай Финошин рассказал «Ъ-Черноземье», что по большинству фигурирующих в деле эпизодов истекли сроки давности, что не было принято во внимание судом. По его словам, прокуратура также обжаловала приговор, попросив ужесточить назначенные сроки, хотя делать это было нельзя в силу отмены первоначального приговора, назначившего аналогичные наказания. В облсуде гособвинитель отказался от представления, а также от квалифицирующего признака злоупотребления доверием, что является основанием для возврата уголовного дела в прокуратуру. Также адвокат добавил, что перечисление платежей от ГУОВ проходило по решению руководства генподрядчика, а его доверительница не вступала в контакт с сотрудниками управления, не подписывала для них никаких документов и не имела возможности повлиять на их решение, что доказывает отсутствие в ее действиях признаков хищения.

Сергей Толмачев