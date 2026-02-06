Курский суд назначил реальные сроки за хищения при гособоронзаказе

Ленинский райсуд Курска вынес приговор двум местным жителям за хищение 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) у структуры Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Как выяснил «Ъ», Дмитрий Квач получил 5 лет колонии общего режима, а Инна Устюгова — 3 года.

Уголовное дело рассматривалось в суде с мая прошлого года. В основе уголовного дела лежат обстоятельства исполнения крупных госконтрактов ГУОВ на комплекс общестроительных работ по возведению жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Управление заключило их в 2014–2015 годах: генподрядчиком выступило ООО «Лидера», чей глава Константин Молодкин получил четыре года за растрату 300 млн руб.

Региональный Следственный комитет считал, что курская фирма «Лорест» получила контракты на выполнение работ по уборке строительных площадок. Заказчику, как считают следователи, были предоставлены акты выполненных работ, хотя на самом деле работы выполняло ООО «Лидера». Следствие оценивает ущерб в 13,9 млн руб.

В 2023 году Квач и Устюгова уже были приговорены к аналогичным срокам. Однако Курский облсуд отменил приговор, признав его незаконным. Нынешнее решение суда также обжалуется. Защита считает, что оно фактически является копией ранее отмененного решения.

