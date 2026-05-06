Выпуск вакцины из национального календаря прививок у «Биннофарм групп» превысил 2,3 млн доз

По итогам первого квартала 2026 года производственная площадка «Биннофарм» (входит в «Биннофарм Групп») обеспечила рост производства по ряду ключевых направлений. Существенная динамика достигнута в сегменте вакцины, входящей в национальный календарь прививок, выпуск которой превысил 2,3 млн доз. Площадка является единственным производителем данной вакцины на сегодня.

Совокупный объем выпуска лекарственных препаратов за отчетный период составил более 1,5 млн упаковок. Результаты отражают устойчивость производственных процессов и гибкость в управлении загрузкой мощностей в зависимости от структуры спроса.

Значительный прирост продемонстрировали инъекционные продукты, выпуск которых увеличился более чем в семь раз год к году, гемостатическое средство для местного применения «Венапрокт Алиум», показавшее рост более чем в девять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года. Также площадка расширила объемов производства ингаляционных препаратов.

«Производственная площадка „Биннофарм“ является центром биотехнологических компетенций „Биннофарм Групп“. Увеличение выпуска вакцины, входящей в национальный календарь прививок, соответствует задачам по обеспечению потребностей системы здравоохранения, и мы планомерно наращиваем объемы его производства в соответствии с государственным запросом», — корпоративный директор по производственной деятельности Анатолий Ягленко.

