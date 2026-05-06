К поискам пропавших в КЧР астраханских туристок могут подключить вертолет Ми-8

Астраханских туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, до сих пор ищут. Накануне поисково-спасательный отряд не обнаружил следы девушек из-за большого количества снега, сообщает РИА Новости.

Фото: Марина Окорокова

По словам начальника отряда Сергея Мыльникова, группа, которая вышла со стороны Теберды из Карачаевского района, обследовала два перевала и не обнаружила никаких следов. Восемь поисковиков, вышедших из Архыза, вышли на Архызское седло и также не обнаружили там следов.

Накануне МЧС по КЧР заявило об усилении группировки спасателей и планах привлечь вертолет Ми-8 для поисков девушек. В поисково-спасательной операции задействовано 19 человек и 4 единицы техники. «С наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей для обследования района Аксаутского ущелья», — сообщили в ведомстве. Сейчас поиски осложняют снег и горный рельеф местности.

Ранее стало известно, что две девушки из Астраханской области вышли в поход в Карачаевском районе КЧР. Свой маршрут они зарегистрировали в МЧС. Восьмидневный поход они планировали завершить в Зеленчукском районе вблизи Озера любви на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря. Обращение в МЧС о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило от их родителей.

Марина Окорокова