В Германии прошли обыски у участников молодежных неонацистских групп

Германская полиция провела обыски примерно 50 домов и других объектов в 12 федеральных землях, сообщает Генеральная прокуратура ФРГ. Обыски состоялись, в частности, в Берлине, Франкфурте, Любеке, Лейпциге. В операции приняли участие более 600 полицейских.

В центре расследования — две молодежные «правоэкстремистские преступные группы» Jung & Stark (JS, «Молодые и сильные») и Deutsche Jugend Voran (DJV, «Немецкая молодежь вперед»)/Neue Deutsche Welle (NDW, «Новая немецкая волна»). СМИ называют эти группировки неонацистскими.

Расследование ведется в отношении 36 участников этих группировок. Некоторых из них обвиняют в создании преступных групп и нанесении тяжких телесных повреждений. В ходе обысков никто не был задержан.

По данным прокуратуры, JS и DJV/NDW существуют как минимум с середины 2024 года, имеют отделения во многих землях и открыто освещают свою деятельность в соцсетях. Сообщается, что их члены совершили несколько нападений на политических оппонентов, в том числе участников левых движений, иммигрантов, а также на тех, кого они обвиняли в педофилии. СМИ пишут, что большинству их участников от 16 до 23 лет.

В 2025 году немецкий суд приговорил к трем годам тюрьмы одного из лидеров DJV Юлиана М., его признали виновным в жестоком избиении нескольких политических оппонентов.

Яна Рождественская