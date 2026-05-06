На востоке Москвы прорвало трубу с кипятком

На улице Молдагуловой на востоке Москвы произошло «вытекание воды», сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства. По данным на 14:55 мск, утечку удалось прекратить, а подтопленный участок локализован.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства назвали «мероприятия по завершению отопительного сезона» причиной прорыва трубы. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, прорвало трубу горячего водоснабжения.

В дептрансе Москвы предупредили жителей района о временном перекрытии по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда. Городские службы работают на месте ЧП, приводят в порядок проезжую часть и прилегающие территории.