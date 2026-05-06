В Петербурге 9 мая введут масштабные ограничения движения транспорта

В День Победы, 9 мая, в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах Санкт-Петербурга будут действовать временные ограничения движения и остановки транспорта. Запрет на парковку начнется с полуночи, движение по ряду участков перекроют с 6:00 до 16:00, а вечером с 20:00 до 23:00 ограничения коснутся еще 13 участков дорог.

Водителей просят заранее планировать маршруты

В Комтрансе сообщили, что с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на 28 участках дорог в Адмиралтейском и Центральном районах. Непосредственно движение транспорта перекроют с 6:00 до 16:00 также на 28 участках в этих же районах, а с 20:00 до 23:00 — на 13 участках в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах.

Полный список перекрываемых улиц рекомендуется уточнять на официальных ресурсах комитета по транспорту.

Кирилл Конторщиков