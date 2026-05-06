Без воды, еды, пауэрбанков и чужих флагов

Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин объявил об ограничениях в День Победы. Он заметил, что в этот день будут задействованы «беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть». Центр города перекроют, некоторые станции метро закроют на выход, а с собой на «Бессмертный полк» запретят проносить воду, еду и пауэрбанки. Что касается мобильного интернета, то чиновник посоветовал не ждать определенности.

9 мая будет перекрыта вся центральная часть города. Невский проспект закроют с шести утра, Дворцовую площадь — на время проведения парада

Об ограничениях на 9 мая Александр Равин вчера рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «Прошу участников отнестись с пониманием к тому, что у нас будет происходить»,— начал говорить он об ограничениях. По его словам, 9 мая будет перекрыта вся центральная часть города. Невский проспект закроют с 6 утра, Дворцовую площадь — на время проведения парада. Во время шествия «Бессмертного полка» закроют на выход станцию метро «Площадь Восстания». Кроме того, участникам акции запретят проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. «Акция имеет патриотический характер»,— пояснил последний пункт из списка запретов чиновник.

На вопрос о том, будут ли отключать мобильный интернет, господин Равин ответил неопределенно: «Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения. Возможно, их не будет. Предсказать что-то наперед, что у нас произойдет завтра, не может никто. Скорее всего, ограничения будут — по крайней мере, в период проведения мероприятий». Он подчеркнул, что комитет лишь содействует силовым структурам, а не принимает самостоятельных решений. При этом силы для обеспечения безопасности будут действительно беспрецедентными: «У нас будет задействовано очень большое количество и сотрудников МЧС, и сотрудников коммунальных служб, которые будут проверять чердаки, подвалы, проводить мероприятия по безопасности».

Парад на Дворцовой площади начнется в 10 утра. Военной техники в этом году не будет — только пешие расчеты, без нахимовцев, суворовцев и кадетов. Курсанты военных вузов участие примут, но вместо трех зрительских трибун будет лишь одна. Смотровую площадку на Миллионной, которая планировалась на 2 тыс. мест, в этом году решили не устанавливать. Ветеранов, которых в городе осталось 39 тыс. (год назад было 48 тыс. человек), провезут по Невскому на ретроавтомобилях.

Акция «Бессмертный полк», которая пройдет офлайн уже второй раз после длительного перерыва, стартует от площади Александра Невского в 12:30, сбор колонны — с 9:30. В этом году, по оценкам Смольного, в шествии поучаствует около миллиона человек. Вечером, в 22:00, прогремит праздничный салют.

Трансляцию парада, шествия и салюта будут вести по телевидению, в интернете и на уличных экранах, так что жители, которые не смогут попасть на парад (в этом году он только по приглашениям), увидеть его смогут, заверили в администрации города.

А вот с мобильным интернетом проблемы, судя по всему, начались уже за несколько дней до праздника. Операторы связи в Петербурге 4 и 5 мая начали рассылать клиентам предупреждения. Абоненты Yota получили сообщение: «В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности». В «Мегафоне» рекомендовали использовать Wi-Fi, заверив, что голосовые звонки будут работать без изменений. «Сбер» предупредил о возможных задержках с получением кодов подтверждения — они сохранятся в истории уведомлений и станут доступны при подключении к сети. «С 5 по 9 мая в связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением СМС с номера 900»,— говорится в сообщении банка.

В комитете по информатизации и связи сообщили, что они, как и комитет по законности, не имеют полномочий на ввод ограничений на работу мобильных операторов.

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» убедился, что в некоторых районах города мобильный интернет работает лишь по «белым спискам», а где-то и не работает вовсе. Впрочем, эти ограничения могут быть связаны с массовыми атаками БПЛА в Ленинградской области, происходившими в ночь с 3 на 4 и с 4 на 5 мая.

Кроме того, ГКУ «Городской центр управления парковками» предупредило о затруднениях с оплатой парковки через мобильный интернет при использовании карт, не привязанных к парковочному счету. Альтернатива — паркоматы, СМС или приложение «Парковки Санкт-Петербурга», которое попало в «белые списки». В Смольном снова напомнили о существовании городской сети бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. В конце марта комитет по информатизации отчитался, что все точки прошли плановую проверку и работают стабильно.

Т-банк запустил оплату через T-Pay на iPhone и Android без подключения к сети. «2ГИС» посоветовал пользователям самостоятельно отмечать свою локацию в случаях, если геопозиция неточная. В сервисе также предложили ориентироваться по 3D-моделям зданий и объектов, «по которым легко понять» местоположение. Некоторые сети и отдельные заведения предупредили посетителей о проблемах с оплатой по терминалу в своих соцсетях. Рестораторы просят брать с собой наличные на случай перебоев в работе онлайн-касс. Сервисы проката самокатов «Юрент» и Whoosh предложили клиентам воспользоваться функцией запуска и окончания аренды по СМС, которая была внедрена в период ограничения интернета летом 2025 года.

С 2022 года правоохранительные, специальные и экстренные службы начали работать в усиленном режиме 9 мая. Был введен усиленный досмотр в местах массового скопления людей и на общественном транспорте, а также ограничено движение в центре города. В тот же год авиационная часть парада была отменена. Официальной причиной были названы плохие метеоусловия на аэродромах базирования. В 2023–2024 годах воздушную часть отменяли, ссылаясь на соображения безопасности. В 2023 году также был введен полный запрет на использование беспилотников для съемки фото и видео. На следующий год власти начали предупреждать жителей, что во время мероприятия вероятно подавление мобильной связи в целях безопасности. Салют во все эти годы проходил в обычном режиме.

Полина Пучкова