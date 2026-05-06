ДоброFON поддержал фонд «Важные люди» на «Казанском марафоне»

ДоброFON направил 500 тыс. рублей подопечным фонда «Важные люди», который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями. Более 100 тыс. из этой суммы были собраны благодаря участникам и зрителям «Казанского марафона», который проходил с 1 по 3 мая.

Официальным спонсором мероприятия выступил FONBET. Букмекерская компания была представлена двумя стендами. На стенде благотворительной программы «ДоброFON» прошла специальная акция в пользу фонда. Согласно ее условиям, каждый километр, пройденный на интерактивной беговой дорожке, был конвертирован в пожертвование в режиме реального времени. В акции приняли участие 800 человек, которые в общей сложности пробежали 113 000 метров.

Также в акции поучаствовал бывший рекордсмен России в марафонском беге и амбассадор FONBET Дмитрий Неделин. 26 апреля на Дюссельдорфском марафоне он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 54 секунды. Однако на «Казанском марафоне» достижение Неделина было побито: Владимир Никитин потратил на его прохождение 2 часа 8 минут 9 секунд. Дмитрий Неделин провел автограф-сессию, а также выступил с лекцией, на которой рассказал о своей подготовке к марафонам.

«Мы рады быть частью одного из крупнейших массовых спортивных событий в стране. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с организаторами как крупных, так и локальных беговых мероприятий — как коммерческих, так и благотворительных. Развитие массового и доступного спорта — ключевое направление нашей деятельности, которое мы системно поддерживаем. Так, в 2024 году мы были партнерами ''Гонки героев'' и Московского марафона, по итогам которого на благотворительные цели перечислили 4 млн. рублей, а в 2025 стали партнерами забега ''Белые ночи''. Важно, что такие мероприятия дают возможность каждому участнику не только выйти на дистанцию, но и стать частью добрых дел, помогая тем, кто в этом нуждается»,— заявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов. Генеральный директор фонда «Важные люди» Анастасия Байкина поблагодарила ДоброFON за «возможность привлечь дополнительные средства и поговорить с широкой аудиторией о проблемах пациентов с нервно-мышечными заболеваниями».

В 2026 году FONBET также выступит партнером марафона «Белые ночи». Соревнование пройдет 6 июля в Санкт-Петербурге.

Арнольд Кабанов