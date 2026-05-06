Депутат Виктор Казаков передумал баллотироваться в Госдуму
Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Виктор Казаков (161 округ) принял решение снять свою кандидатуру с предварительного голосования и не баллотироваться в нижнюю палату парламента нового созыва. Соответствующее заявление зарегистрировано в партии, сообщил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что до конца созыва продолжает депутатскую работу и намерен выступать наставником для Героя РФ Дениса Портнягина, который подал документы на участие в праймериз «Единой России» по 161-му Красноглинскому одномандатному избирательному округу. Виктор Казаков добавил, что после сентября 2026 года сменит формат работы и продолжит «трудиться там, где нужны накопленные за 25 лет парламентский опыт и связь с людьми».