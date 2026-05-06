Прибыль BMW упала на 25% из-за снижения продаж в Китае и импортных пошлин США

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Согласно опубликованному отчету, прибыль до налогообложения сократилась на 25%, до €2,3 млрд. Общая выручка группы составила €31 млрд, сократившись на 8,1%. Чистая прибыль снизилась на 23%, до €1,7 млрд, операционная — на 36%, составив €2 млрд.

После публикации квартальных результатов акции BMW выросли в цене на 8,5%. Инвесторов порадовало, что снижение продаж оказалось менее масштабным, чем ждали аналитики. Кроме того, компания не стала снижать свой прогноз по годовой выручке, выразив уверенность в том, что ей удастся в целом справиться с проблемами уже в этом году.

Елизавета Труфанова