Энгельс экстренно купил ярославский насос для устранения аварии на коллекторе

В Энгельсе мощность откачки воды на поврежденном самотечном коллекторе вырастет в два раза. Глава района Максим Леонов сообщил, что для ликвидации аварии закупили новую насосную станцию в Ярославской области. Оборудование поступит 6 мая.

Закупка станции позволит снизить подтопления в многоквартирных домах. С завтрашнего дня количество техники для откачки воды со дворов кратно увеличат. Депутаты проконтролируют работу машин по округам. За каждым участком закрепят сотрудника комитета ЖКХ.

Авария произошла 30 апреля на коллекторе диаметром 1,2 м на улице Менделеева. Разрушился верхний свод участка трубы. Давление воды снизилось в 115 многоквартирных домах. Позднее нашли новые участки, которые требуют замены. Сейчас на объекте вывезли грунт и завершают сварку трубы. Подрядчик собирает машину для горизонтального бурения поврежденного участка.

Никита Маркелов