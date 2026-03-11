В Воронежской области появится новая особо охраняемая территория

Новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в Воронежской области назовут «река Белая». Проект ее организации разрабатывает региональное министерство природных ресурсов и экологии. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предполагается, что будущая ООПТ будет расположена на территории Россошанского и Кантемировского районов. Какую площадь она займет, неизвестно. Там произрастает более 750 видов растений, из них 82 вида занесены в Красную книгу Воронежской области, еще 19 — в Красную книгу Российской Федерации.

Как пояснила эксперт Минприроды Воронежской области, доктор географических наук, профессор факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета Анна Григорьевская, ученые обращали внимание на высокую природную ценность этой территории еще в начале ХХ века. Часть растений оказалась под угрозой исчезновения в результате хозяйственной деятельности человека.

Как рассказали в Минприроды, некоторые собственники земельных участков в Россошанском и Кантемировском районах уже «выражают опасения», что введение режима охраны может повлиять на привычную хозяйственную деятельность. Например, могут ввести ограничения на распашку земель, применение удобрений, а также охоту. Чиновники хотят встретиться с этими жителями.

В декабре 2025 года сообщалось о планах по созданию еще одной ООПТ в регионе. В частности, на территории Каменского района хотели организовать природный заказник областного значения «Березовый яр» площадью в 523 га.

Анна Швечикова