«Грапарак»: Совбез Армении заинтересовался опытом Украины в применении дронов

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване заявил, что заинтересован в продолжении обмена опытом в развитии БПЛА, пишет газета «Грапарак». По информации издания, на встрече господин Григорян подчеркнул, что «украинский опыт бесценен для вооруженных сил Армении».

Как сообщает «Грапарак», Владимир Зеленский во время этой встречи «выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении и представил возможности Украины в производстве беспилотников различного назначения». Стороны договорились продолжать консультации по этой теме.

По данным «Грапарак», под «продолжением обмена опытом» Армен Григорян имел в виду краткосрочную подготовку по использованию БПЛА, которую летом 2025 года подразделения спецназначения Службы нацбезопасности Армении проходили на территории Украины.

Встреча с участием Владимира Зеленского, армянского премьера Никола Пашиняна и Армена Григоряна прошла на полях саммита Армения—ЕС, который состоялся в Ереване 4-5 мая. Официально сообщалось, что стороны обсуждали сотрудничество в различных сферах, экономическое партнерство, вызовы и угрозы безопасности.

Лусине Баласян