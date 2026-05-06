Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год, сообщается на сайте раскрытия информации. Годовое заочное собрание акционеров, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 9 июня.

ПАО «Юнипро» создано в результате реформы РАО «ЕЭС России». До начала СВО ее главным акционером была немецкая компания Uniper. Сейчас в состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Яйвинская ГРЭС (Пермский край), Смоленская ГРЭС (Смоленская область).

«Юнипро» также не выплачивала дивиденды за 2021–2024 годы. В апреле 2023-го президент Владимир Путин подписал указ о передаче 83,73% акций «Юнипро», принадлежавших концерну Uniper SE, во временное управление Росимуществу. После этого по требованию ведомства в компании сменили гендиректора. В феврале 2026 года в «Юнипро» был создан временный единоличный исполнительный орган.