Орловская область стала аутсайдером по качеству интернета в Черноземье

В Орловской области по итогам 2025 года зафиксирована самая низкая в Черноземье доля домохозяйств, довольных качеством интернет-соединения. Лишь 52,2% респондентов выбрали варианты «удовлетворены» или «полностью удовлетворены». Это следует из материалов Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по качеству связи стала Воронежская область, где доля положительно оценивающих качество интернет-соединения составляет 87,8% домохозяйств. Практически на том же уровне находятся Липецкая (87,4%) и Белгородская (86,5%) области. Заметно хуже показатели в Курской (77,7%) и Тамбовской (67,7%) областях. При этом именно в Тамбовской области отмечена самая высокая в ЦФО доля недовольных («не удовлетворены» и «полностью не удовлетворены») качеством интернета — 3,5%.

Шкала оценки включала пять пунктов — от «полностью удовлетворены» до «полностью не удовлетворены» с промежуточными позициями «удовлетворены», «частично удовлетворены» и «не удовлетворены». Данные за 2025 год представлены без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Среди российских регионов самый высокий уровень удовлетворенности интернетом отмечен в Чеченской Республике (95,7%), за ней следуют Москва (95,4%) и Сахалинская область (93,9%). Наибольшая доля домохозяйств, не удовлетворенных качеством связи, зафиксирована в Чукотском автономном округе (9,5%), Омской области (7,1%) и Волгоградской области (5%).

В 2025 году в Черноземье наблюдался устойчивый рост доли домохозяйств с доступом в интернет. В то же время именно в Орловской области было зафиксировано снижение на 11%.

О тенденции перехода на проводной интернет в макрорегионе — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Софт земли».

Кабира Гасанова