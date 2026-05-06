Свердловские власти опровергли информацию о бесплатном такси для участников СВО

Распространяемая в интернете информация о предоставлении бесплатных поездок на такси для участников специальной военной операции (СВО) в майские праздники на Среднем Урале является фейком, предупредили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В сети появились поддельные скриншоты новости якобы с сайта информационного портала региона и сфабрикованные документы. В них говорится, что в рамках соцподдержки и в честь празднования Дня Победы участникам спецоперации с 8-10 мая предоставлены бесплатные поездки на такси, а все расходы берут на себя воинские части.

«Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях»,— добавили в департаменте.

Ирина Пичурина